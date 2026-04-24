AK Partili eski başkan, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı

Muğla’nın Datça ilçesinde eski Ak Parti İl Başkanı Haluk Laçin, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Motosikletli iki saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, bacaklarından yaralanan Laçin hastaneye kaldırıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Eski Ak Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça'daki ofisinde bulunduğu sırada motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Laçin’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Laçin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER SİLAHLA YAKALANDI

Saldırı motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheli, saldırıda kullandıkları silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın nedenine ilişkin çok yönlü soruşturma devam ediyor.

