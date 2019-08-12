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AK Partili, eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten ilginç EYT mesajları - Son dakika 12 Ağustos 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili İbrahim Melih Gökçek, "Sn Mansur Yavaş EYT'li̇lere sadece genel sağlık si̇gortasını ödemeye söz verdi̇ği̇ni̇zi̇ söylüyorsunuz. Memurlar net si̇zi̇n ağzınızdan yalan haber mi̇ yaptı? EYT'liler kullanıldığınızı hi̇ssedi̇yor musunuz? Seçi̇mde hükümete tepki̇ gösteri̇yordunuz. Şi̇mdi̇ si̇ze kullanana tepki̇ni̇z ne olacak?" paylaşımı yaptı

AK Partili, eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten ilginç EYT mesajları - Son dakika 12 Ağustos 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili İbrahim Melih Gökçek, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili yeni paylaşımlar yaptı.

Gökçek, şunları belirtti:

"Sn Mansur Yavaş, EYT'li̇lere sadece genel sağlık si̇gortasını ödemeye söz verdi̇ği̇ni̇zi̇ söylüyorsunuz.

Memurlar net si̇zi̇n ağzınızdan yalan haber mi̇ yaptı?

EYT'liler kullanıldığınızı hi̇ssedi̇yor musunuz?

Seçi̇mde hükümete tepki̇ gösteri̇yordunuz.

Şi̇mdi̇ si̇ze kullanana tepki̇ni̇z ne olacak?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #melih gökçek #ankara #eyt #Mansur Yavaş #Emeklilikte yaşa takılanlar
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