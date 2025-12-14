AK Partili eski vekil kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı! Erdoğan detayı öne çıktı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücreti için kulislerde konuşulan rakamlar netleşmeye başladı. Gazeteci Barış Yarkadaş ile eski AK Parti milletvekili Ali Turan’ın açıklamaları dikkat çekti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AK Partili eski vekil kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı! Erdoğan detayı öne çıktı
Yayınlanma:

MİLYONLARCA KİŞİ ZAMMI BEKLİYOR

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye'deki milyonlarca çalışanın odağında 2026 yılı için belirlenecek asgari ücret yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci henüz başlamadan, sendikalardan gelen talepler ve kulis bilgileri piyasayı hareketlendirdi.

"27.100TL OLACAĞI SÖYLENİYOR"

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan Gazeteci Barış Yarkadaş, bu yüksek talebin karşılık bulmasının zor olduğunu belirterek, kulislerden edindiği somut rakamı paylaştı. Yarkadaş, "Edindiğim izlenim 27.100TL olacağı söyleniyor" dedi.

27 BİN TL ÜZERİ İHTİMALİ

Programa katılan AK Parti Eski Milletvekili Ali Turan ise asgari ücretin tahminine göre 27 bin TL üzeri bir rakam olacağını savundu.

Turan, rakamın 27 bin TL ile 29 bin TL arası bir yerde belirleneceğini belirtirken, 28 bin 500 TL'yi geçeceğini sanmadığını ifade etti.

Eski vekil Turan'ın en kritik tespiti ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zam konusundaki hassasiyeti oldu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yukarı doğru yuvarlama yapmaz" yorumunu yaparak, rakamın psikolojik sınırların üzerine çıkmayacağı yönünde bir tahmin paylaştı.

Meteoroloji hava durumu raporu! Sağanak, rüzgar ve karla birlikte sis bastırıyorMeteoroloji hava durumu raporu! Sağanak, rüzgar ve karla birlikte sis bastırıyorYurt
Kupalar teker teker dönüyor: Eurovision birincisi Charlie McGettigan, ödülünü iade ediyorKupalar teker teker dönüyor: Eurovision birincisi Charlie McGettigan, ödülünü iade ediyorDünya
Gram altın bugün ne kadar? 14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatlarıGram altın bugün ne kadar? 14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatlarıEkonomi
Asgari ücret asgari ücret son dakika erdoğan asgari ücret
Günün Manşetleri
En temel gıdalarda skandal!
Eurovision birincisi ödülünü iade ediyor!
Sağanak, rüzgar ve kar uyarısı
“En önemli gündem maddemiz Gazze”
Suriye'deki saldırıda 3 kişi öldü
TBMM’de taciz soruşturması
Zehirlenme riskini tetikleyen 3 büyük hata!
Yasa dışı bahis için yeni dönem başlıyor
“’Terörsüz Türkiye’ yolunda hızlı adımlar atıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis skandalına tepki
Çok Okunanlar
Gram altın bugün ne kadar? 14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları Gram altın bugün ne kadar? 14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları
En temel gıdalarda skandal! En temel gıdalarda skandal!
AK Partili eski vekil kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı! AK Partili eski vekil kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı!
Kar ve tipi yolu kapattı! Saatlerce mahsur kaldılar Kar ve tipi yolu kapattı! Saatlerce mahsur kaldılar
Eurovision birincisi ödülünü iade ediyor! Eurovision birincisi ödülünü iade ediyor!