AK Partili eski vekil kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı! Erdoğan detayı öne çıktı

MİLYONLARCA KİŞİ ZAMMI BEKLİYOR

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye'deki milyonlarca çalışanın odağında 2026 yılı için belirlenecek asgari ücret yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci henüz başlamadan, sendikalardan gelen talepler ve kulis bilgileri piyasayı hareketlendirdi.

"27.100TL OLACAĞI SÖYLENİYOR"

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan Gazeteci Barış Yarkadaş, bu yüksek talebin karşılık bulmasının zor olduğunu belirterek, kulislerden edindiği somut rakamı paylaştı. Yarkadaş, "Edindiğim izlenim 27.100TL olacağı söyleniyor" dedi.

27 BİN TL ÜZERİ İHTİMALİ

Programa katılan AK Parti Eski Milletvekili Ali Turan ise asgari ücretin tahminine göre 27 bin TL üzeri bir rakam olacağını savundu.

Turan, rakamın 27 bin TL ile 29 bin TL arası bir yerde belirleneceğini belirtirken, 28 bin 500 TL'yi geçeceğini sanmadığını ifade etti.

Eski vekil Turan'ın en kritik tespiti ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zam konusundaki hassasiyeti oldu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yukarı doğru yuvarlama yapmaz" yorumunu yaparak, rakamın psikolojik sınırların üzerine çıkmayacağı yönünde bir tahmin paylaştı.