Eski Milli Eğitim Bakanı AK Partili Hüseyin Çelik, istifa iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Çelik, "Şuan için partimdeyim" dedi

Yeni Akit'te yer alan habere göre, AK Parti'de istifa edeceği öne sürülen eski bakanlardan Hüseyin Çelik, “Şuan için partimdeyim, istifam söz konusu değildir” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, parti kuruculuğundan ayrılan ve AK Parti’den istifa eden Ali Babacan'ın ardından, yeni oluşum içinde yer alacağı belirtilen bazı isimlerde, AK Parti ile yollarını ayırmaya başladı.



NE OLMUŞTU



Ali Babacan'ın ekibinde yer alacağı konuşulan Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etmişti. Ergin'in istifa haberinin ardından eski bakanlardan Beşir Atalay, Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün'ün de AK Parti'den istifa ettiği ileri sürülmüştü



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