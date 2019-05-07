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AK Partili isim: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından "Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir.." paylaşımı yaptı

AK Partili isim: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul yerel seçimlerini yenileme kararının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeneroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... 

Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir.."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #istanbul #Mustafa Yeneroğlu
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