Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bir AK Partili siyasetçiyle tanıştığını ve o isimle sohbet ettiğini, sohbetin konusunun emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler olduğunu açıkladı. AK Partili ismin "46 yaşında emeklilik mi olur" dediğini aktaran Erdursun, ilgili soruya "Cumhurbaşkanı 46 yaşında emekli oldu" cevabını verdiği, AK Partili ismin de "O ayrı" dediğini vurguladı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, AK Partili bir siyasetçiyle tanıştığını ve o siyasetçiyle sohbetinde konunun emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler olduğunu belirtti.



Erdursun, AK Partili siyasetçinin "46 yaşında emeklilik mi olur?" diye sorduğunu aktardı.



Özgür Erdursun, siyasetçinin bu ifadesine "Cumhurbaşkanı 46 yaşında emekli oldu" ifadeleriyle yanıt verdiğini ifade etti.



Erdursun'un ifadelerine, AK Partili ismin "O ayrı" cevabını verdiği belirtildi.



ulusal.com.tr



