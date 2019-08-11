Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili İbrahim Melih Gökçek, "Sn Mansur Yavaş EYT'li̇lere sadece genel sağlık si̇gortasını ödemeye söz verdi̇ği̇ni̇zi̇ söylüyorsunuz. Memurlar net si̇zi̇n ağzınızdan yalan haber mi̇ yaptı? EYT'liler kullanıldığınızı hi̇ssedi̇yor musunuz? Seçi̇mde hükümete tepki̇ gösteri̇yordunuz. Şi̇mdi̇ si̇ze kullanana tepki̇ni̇z ne olacak?" paylaşımı yaptı