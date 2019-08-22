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AK Partili Metin Külünk: 350 tır askeri malzeme PKK'ya transfer eden ABD ile Müşterek oyalama merkezi nasıl yan yana duracak?

AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından bazı sorular sordu. ABD'nin terör örgütü PKK'ya dün gece 350 tır aaskeri malzeme transfer ettiğini belirten Külünk, "ABD ve Müşterek oyalama merkezi nasıl yan yana duracak merak konusu" ifadelerini kullandı

AK Partili Metin Külünk: 350 tır askeri malzeme PKK'ya transfer eden ABD ile Müşterek oyalama merkezi nasıl yan yana duracak?

AK Partili Metin Külünk'ten ABD ve terör örgütü PKK'ya tepki geldi.

Külünk, 'Müşterek oyalama merkezi' ifadelerini kullanarak, ABD'nin terör örgütü PKK'ya yüzlerce tır transfer ettiği askeri malzemelere değindi.

Metin Külünk, şunları paylaştı:

"ABD PKK ile neden MÜTTEFİK?

DAEŞ neden ABD'nin aparatı?

AB neden Abd'den  kopmak istiyor?

ABD neden ÇİN'İ kuşatmak istiyor?

PKK neden EVANGELİST SİYONİST projenin aparatı?armageddona  neden zorluyor Evangelizm?

Türkiye  doğrudan Evangelist siyonist proje ile mücadele ediyor.

Daha dün  önce 350 tır askeri malzeme pkk ya transfer eden ABD ve  Müşterek oyalama merkezi

Nasıl yan yana duracak merak konusu.

2015 Brooking enstitüsünde pkk yı koruma esaslı güvenli bölge kavramı belgelerde var

Türkiye'yi biçtiği rol PKK'nın terör devleti olma sürecine hami ol"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #metin külünk #abd #pkk #müşterek oyalama merkezi #son dakika #son dakika haberleri
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