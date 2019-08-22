AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından bazı sorular sordu. ABD'nin terör örgütü PKK'ya dün gece 350 tır aaskeri malzeme transfer ettiğini belirten Külünk, "ABD ve Müşterek oyalama merkezi nasıl yan yana duracak merak konusu" ifadelerini kullandı

AK Partili Metin Külünk'ten ABD ve terör örgütü PKK'ya tepki geldi.



Külünk, 'Müşterek oyalama merkezi' ifadelerini kullanarak, ABD'nin terör örgütü PKK'ya yüzlerce tır transfer ettiği askeri malzemelere değindi.



Metin Külünk, şunları paylaştı:



"ABD PKK ile neden MÜTTEFİK?



DAEŞ neden ABD'nin aparatı?



AB neden Abd'den kopmak istiyor?



ABD neden ÇİN'İ kuşatmak istiyor?



PKK neden EVANGELİST SİYONİST projenin aparatı?armageddona neden zorluyor Evangelizm?



Türkiye doğrudan Evangelist siyonist proje ile mücadele ediyor.



Daha dün önce 350 tır askeri malzeme pkk ya transfer eden ABD ve Müşterek oyalama merkezi



Nasıl yan yana duracak merak konusu.



2015 Brooking enstitüsünde pkk yı koruma esaslı güvenli bölge kavramı belgelerde var



Türkiye'yi biçtiği rol PKK'nın terör devleti olma sürecine hami ol"



ulusal.com.tr



