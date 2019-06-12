banner1005
Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal mi edildi?
Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal mi edildi?
BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi
BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

AK Partili Metin Külünk'ten EYT açıklaması - Son dakika emeklilikte yaşa takılan haberleri

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) bir vatandaş, AK Partili Metin Külünk'ü etiketleyerek "Kardeşliğimizi siz bozuyorsunuz @Akparti @BY @mkulunk  neden derseniz #EmeklilikdeYaşaTakılanlar ı   yok sayarak , mağdur ederek , hor görerek , Hakkımızı savunmayarak , hakkımız olanı , uzatarak  vermeyerek Daha sayım mı.?   Ne demiş Şey Edebali  İnsanı yaşatki Devlet Yaşasın" ifadelerine Külünk "Kardeşliğimizi hiçbir şey bozmasın,  bozmamalı" yanıtını verdi. EYT'li ismin "Vallahide darıldım billahi küstüm" cevabına AK Partili Külünk, "Kardeşler arasında küslük olmaz" yanıtını verdi

AK Partili Metin Külünk'ten EYT açıklaması - Son dakika emeklilikte yaşa takılan haberleri

Sosyal medya ağı Twitter'da bir kullanıcı AK Parti, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ve AK Partili Metin Külünk'ü etiketleyerek emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili bazı ifadeler kullandı.

"KARDEŞLİĞİMİZİ SİZ BOZUYORSUNUZ"

EYT'li Twitter kullanıcısı, şunları yazdı:

"Kardeşliğimizi siz bozuyorsunuz @Akparti @BY @mkulunk  neden derseniz #EmeklilikdeYaşaTakılanlar ı   yok sayarak , mağdur ederek , hor görerek , Hakkımızı savunmayarak , hakkımız olanı , uzatarak  vermeyerek Daha sayım mı.? Ne demiş Şey Edebali İnsanı yaşatki Devlet Yaşasın"

AK PARTİLİ KÜLÜNK'TEN YANIT

EYT'li vatandaşın mesajına, AK Partili Metin Külünk yanıt verdi. Külünk, "Kardeşliğimizi hiçbir şey bozmasın, bozmamalı. Yarın Çamlıca'dayız gel misafirimiz ol sevgili adaşım." ifadelerini kullandı.

EYT'Lİ VATANDAŞ: VALLAHİ DARILDIM, BİLLAHİ KÜSTÜM

EYT'li yurttaş, Külünk'ün yanıtına cevap yazdı. EYT'li isim, "Vallahide darıldım billahi küstüm" paylaşımı yaptı.

AK PARTİLİ KÜLÜNK: KARDEŞLER ARASINDA KÜSLÜK OLMAZ

EYT'li isme son cevap, AK Partili Külünk'ten geldi. Külünk, "Kardeşler arasında küslük olmaz." diye yazdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #metin külünk #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #ak parti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.