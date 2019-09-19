AK Partili Şamil Tayyar, "Adı ve aidiyeti ne olursa olsun AK Parti içindeki tüm paralel yapılara karşıyım. Esas olan, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve partimizin temel politikalarıdır. Ancak, Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde Pelikan’ın P’si bile geçmedi. Şikayet haberi külliyen yalandır." açıklaması yaptı

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