AK Partili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair açıklama yaptı.
Tayyar, şunları belirtti:
"Adı ve aidiyeti ne olursa olsun AK Parti içindeki tüm paralel yapılara karşıyım.
Esas olan, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve partimizin temel politikalarıdır.
Ancak, Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde Pelikan’ın P’si bile geçmedi.
Şikayet haberi külliyen yalandır."
ulusal.com.tr
AK Partili Şamil Tayyar, "Adı ve aidiyeti ne olursa olsun AK Parti içindeki tüm paralel yapılara karşıyım. Esas olan, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve partimizin temel politikalarıdır. Ancak, Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde Pelikan’ın P’si bile geçmedi. Şikayet haberi külliyen yalandır." açıklaması yaptı
AK Partili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair açıklama yaptı.