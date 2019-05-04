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AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine sert eleştiri ve yeni parti açıklaması ile Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan mesajı geldi

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, "Mevcut partiler, özellikle AK Parti; Gül, Davutoğlu, Babacan gibi isimlere takılıp hem parti içini hem siyasetin merkezini tahkim etmezse, gerçeği ıskalamış olur.Siyasette boşluk bırakırsanız, şartlar hiç ummadığınız anda İmamoğlu örneğinde olduğu gibi kendi liderini üretir." ifadelerini kullandı

AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine sert eleştiri ve yeni parti açıklaması ile Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan mesajı geldi

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, açıklamalarda bulundu.

Tayyar, şunları ifade etti:

"1/Başarı çıtasının %50’ye konması, meclis koalisyonunu kaldırdı ama yeni sistemi sandık ittifakına mahkum etti.

Böylece %10 barajı fiilen ortadan kalktı ve küçük partiler altın çağını yaşamaya başladı.

Bu durum, yeni parti heyecanını besleyen başka bir yan etkiye yol açtı.

2/Sistemik zaafın yanısıra yeni siyasi oluşumları tetikleyen bir başka gelişme, ittifak taassubunun siyasetin merkezini zayıflatıp partileri çevreye itmesidir.

Bugün kararsız seçmen kitlesinin %30 civarında olması, partilere yönelik reaksiyonun yol açtığı siyasi boşluktur.

3/Mevcut partiler, özellikle AK Parti; Gül, Davutoğlu, Babacan gibi isimlere takılıp hem parti içini hem siyasetin merkezini tahkim etmezse, gerçeği ıskalamış olur.

Siyasette boşluk bırakırsanız, şartlar hiç ummadığınız anda İmamoğlu örneğinde olduğu gibi kendi liderini üretir.

4/Atatürk’ten Erdoğan’a tüm liderlerin başarı hikayesine baktığınızda kişisel becerilerinden öte şartların doğuma ne kadar etki yaptığını görürüz.

Demem o ki; isimleri hedefe koymak yerine yeni oluşumları besleyen siyasi ve sosyo-ekonomik şartları bertaraf etmek gerekir.

5/AK Parti başarı hikayesinin sebepleriyle barışır, milletle bağını güçlendirirse hiçbir endişeye gerek yoktur.

Aksi halde..

Gül, Davutoğlu ve Babacan külliyede ikamet etse bile şartlar bambaşka yeni bir liderin doğumuna zemin hazırlar.

Özetle; sorun belli, çözüm bizde..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ali babacan #Ahmet Davutoğlu #abdullah gül #Yeni Parti #şamil tayyar #ak parti
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