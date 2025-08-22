AK Parti’nin Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili adayı belli oldu

İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi’nde yaşanan operasyonların ardından gözler bugün yapılacak başkanvekilliği seçimine çevrildi. AK Parti grubu, seçimde aday olarak Süleyman Baba’yı gösterdi.

AK Parti’nin Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili adayı belli oldu
15 Ağustos’ta Beyoğlu Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte toplam 44 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Güney’in de aralarında bulunduğu 20 kişi için tutuklama talebinde bulundu.

Mahkeme, aralarında İnan Güney’in de bulunduğu 17 kişiyi “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla tutukladı. Ayrıca 3 kişi hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanırken, 24 kişiye sadece yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ BUGÜN YAPILACAK

Bakanlık, görevden uzaklaştırma kararının ardından Beyoğlu Belediyesi’nde başkanvekili seçimi için 22 Ağustos Cuma günü saat 15.00’te meclisin toplanacağını açıkladı.

Bugün gerçekleştirilecek Beyoğlu Belediye Başkanvekilliği seçiminde AK Parti grubunun adayı Süleyman Baba oldu. 

