AK Parti'nin İBB Adayı Kim Olacak? İşte Kulis Bilgileri

İşte Ak Parti kulislerinden son bilgiler...

AK Parti’de 9 Kasım’da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları sona erdi.



AK Partinin yerel seçimlerde İstanbul’da kimi aday göstereceği merak konusu olurken, ilk aday adayı da belli oldu. Eski Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklamalar yapan Külünk, “Ben bir İstanbul’luyum. Yola çıkmakla emr olundum.” dedi.



Kulislerde en çok 2 eski bakanın adı geçiyor. İddialara göre o isimlerden biri Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum diğeri ise eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.



Halen bakanlık görevini yürüten ancak İBB Başkan adaylığı için çalışma yürüten 2 isim daha var. İddialara göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da öne çıkan güçlü isimler.



Ak Parti içindeki kaynakların iddiasına göre Selçuk Bayraktar'ın adı da İBB için öne çıkarılıyor. Bayraktar'ın adı daha önce de Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanlığı için gündeme gelmişti. Bayraktar adına çalışmaların aynı ekip tarafından yönetildiği belirtiliyor.



Bu isimlerin yanında Erdoğan'ın bir sürpriz yapabileceği, iş dünyasında önemli bir ismin de aday yapılabileceği konuşuluyor.



Ayrıca İBB adaylığı için uzunca bir süredir çalışma yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu isminin geri planda kaldığı, yerel seçimler sonrası bakanlık verilebileceği belirtiliyor. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın da İBB için adı geçiyor.



AK Parti’de 26 Kasım Pazar günü 12 ilçe ve büyükşehir için temayül yoklaması yapılacak.