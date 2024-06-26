AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Akış vefat etti

AK Parti'nin kurucularından ve eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. 2002 yılında kurulan ilk AK Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı olan Yakış, eski bir diplomattı.

AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Akış vefat etti
Editör: Yağmur Biçen
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Yaşar Yakış, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 2002 yılında kurulan ilk AK Parti hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Dış politika konusundaki eleştirileriyle dikkat çeken Yakış, kurucusu olduğu AK Parti'den 28 Mart 2016'da ihraç edilmişti. 

YAŞAR AKIŞ KİMDİR?

1938'de Düzce'de doğan Yakış, ilk yurtdışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu'nda muavin konsolos olarak atandı. Lagos, Roma ve Şam Büyükelçiliklerinde ve Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'nde çeşitli görevlerde bulundu.

1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı'na, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekreterya hizmeti sunmak üzere İSEDAK Koordinasyon Kurulu'nu kurdu ve başkanlığını üstlendi. 1988 yılında Riyad Büyükelçiliği'ne atanan Yakış, ardından Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. 1992-1995 yıllarında Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

2001 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra AK Parti'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde Düzce'den milletvekili seçildi ve 18 Kasım 2002'de Dışişleri Bakanı olarak atandı. Daha sonraki hükümet değişikliğinde görevini Abdullah Gül'e devretti.

Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Yakış, kurucusu olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edildi.

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