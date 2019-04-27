Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndan dikkat çeken detay yer aldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın da katıldığı ve yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda Cumhur İttifakı İstanbul adayı AK Partili Binali Yıldırım yer almadı. Yıldırım'ın toplantıya neden katılmadığına dair açıklama yapılmadı

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Ankara Kızılcahamam'da yapılıyor.



Toplantıya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda partili katıldı.



Erdoğan, toplantının açılışında konuştu.



DİKKAT ÇEKEN DETAY



Yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda dikkat çeken bir detay yer aldı.



Ankara'daki toplantıda Cumhur İttifakı İstanbul adayı AK Partili Binali Yıldırım yer almadı.



Yıldırım, dün İstanbul Pendik'te vatandaşlarla buluşmuştu.



AK Partili Yıldırım'ın Ankara'daki toplantıda neden yer almadığına dair ise bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr



