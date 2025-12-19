AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu!

AK Parti kurmayları tarafından titizlikle hazırlanan ve Türkiye’nin güvenlik stratejisinde yeni bir sayfayı temsil eden "Terörsüz Türkiye" başlıklı çalışma tamamlandı. Hazırlık sürecinin ardından son şekli verilen rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MÜDAHALESİYLE GENİŞLETİLDİ

Taslak aşamasında 53 sayfa olarak planlanan çalışmanın kapsamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın incelemeleri ve talepleri doğrultusunda genişletildi. Erdoğan’ın eklemeler yapılmasını istemesi üzerine raporun hacmi 60 sayfaya çıkarıldı.

Toplamda 15 ayrı başlıktan oluşan bu kapsamlı doküman, terörün sonlandırılmasına yönelik stratejik adımları içeriyor.

Bu hamleyle beraber, komisyonda üyesi bulunan tüm siyasi parti grupları kendi raporlarını sunmuş oldu ve komisyonun inceleyeceği dosyalar eksiksiz hale geldi.