AK Parti’ye mi geçiyor? Özgür Özel’den Burcu Köksal açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Köksal’a ulaşamadığını belirten Özel, sessizliğin iddiaları güçlendirdiğini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV yayınında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Köksal’dan kendisine doğrudan böyle bir bilgi gelmediğini belirten Özel, yaşanan süreçte sessiz kalınmasının kamuoyundaki iddiaları artırdığını ifade etti.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kendisinden böyle bir şey duymadık. Aradım ulaşamadım. Burcu hanım Ankara'ya gelip başkanlarımızla görüştü. O programı sırasında birtakım haberler çıktı, geçiyor diye. Ben aradım ulaşamadım.”

“İDDİALAR GÜÇLENİYOR”

Özel, uzun süredir gündemde olan iddialara ilişkin henüz net bir açıklama yapılmamasına dikkat çekti.

CHP lideri açıklamasında, “Bu konuda uzun zamandır haber yayılıyor. Bu kadar sürede bir yanıt gelmemişse iddialar güçlenir. Belediye önünde protestolar falan... Hala bir açıklama yok. Salı günü geçeceği söyleniyor. Bu iddialara cevap vermezseniz kabullenmiş olursunuz” dedi.

