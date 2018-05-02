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Akademisyenlerden imza seferberliği

Türkiye’nin en önemli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler Doğu Perinçek’e Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek verdi.

Akademisyenlerden imza seferberliği

Türkiye’nin en önemli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler Doğu Perinçek’e Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek verdi.

İstanbul Üniversitesi’nden ODTÜ’ye kadar 40’ı aşkın akademisyen “Bir imza da benden” dedi.



İşte o isimler:

  • Öğr. Gör. Burçak Evren-Marmara Üniversitesi/Okan Üniversitesi.
  • Dr. Ali Sarıbıyık-Sakarya Üniversitesi.
  • Öğr. Gör. Lale Akalın-İstanbul Üniversitesi.
  • Prof. Dr Ersin Tulunay-ODTÜ.
  • Prof. Dr. Atilla Altunel-İstanbul Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Aydın Ankay-Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Bilgül Ayman Güler-Ankara Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Birol Kılkış-Başkent Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Cüneyt Akalın-Arel Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Dilek Gözütok- Ankara Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Emin Gürses-Sakarya Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Ercan Enç-Mustafa Kemal Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Eren Omay-İTÜ.
  • Prof. Dr. Erol Özden - Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Esin Ergin-İstanbul Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Haluk Eraksoy - İstanbul Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Hamit Zafer Kars-Cumhuriyet Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Hüseyin Çağrı Sağlam-Bilkent Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Korkmaz Alemdar-Gazi Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Kürşat Yıldız - Kocaeli Üniversitesi.
  • Prof. Dr. İrfan Erdoğan - Gazi Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Mehmet Tomak-ODTÜ.
  • Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan - Ankara Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu-Marmara Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Osman Şadi Yenen-İstanbul Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Ramiz Aydın-Marmara Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Remzi Demir-Ankara Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Semih Koray-Bilkent Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Sencer İmer-Hacettepe Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Serap Kuruca-İstanbul Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Sina Akşin -Ankara Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Talat Tevruz-İTÜ.
  • Prof. Dr. Taner Çamsarı-Dokuz Eylül Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Tijen Yeşim-Okan Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Tülin Oygür-Gazi Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Ümit Akkoyunlu.
  • Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan -Ankara Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Rahmi Aksungur-Mimar Sinan Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Ahmet Kumrulu-Ankara Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Cengiz Çakır-Ege Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Ali Rıza Odabaşı - Adnan Menderes Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş- Erciyes Üniversitesi.
  • Prof. Dr. Yüksel Şahin - Adnan Menderes Üniversitesi.
  • Doç. Atakan Hatipoğlu - Adnan Menderes Üniversitesi.
  • Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Şenkayas - Adnan Menderes Üniversitesi.
Etiketler; #doğu perinçek #türkiye #vatan partisi
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