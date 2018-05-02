Türkiye’nin en önemli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler Doğu Perinçek’e Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek verdi.

Türkiye’nin en önemli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler Doğu Perinçek’e Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek verdi.



İstanbul Üniversitesi’nden ODTÜ’ye kadar 40’ı aşkın akademisyen “Bir imza da benden” dedi.







İşte o isimler: