Türkiye’nin en önemli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler Doğu Perinçek’e Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek verdi.
İstanbul Üniversitesi’nden ODTÜ’ye kadar 40’ı aşkın akademisyen “Bir imza da benden” dedi.
İşte o isimler:
- Öğr. Gör. Burçak Evren-Marmara Üniversitesi/Okan Üniversitesi.
- Dr. Ali Sarıbıyık-Sakarya Üniversitesi.
- Öğr. Gör. Lale Akalın-İstanbul Üniversitesi.
- Prof. Dr Ersin Tulunay-ODTÜ.
- Prof. Dr. Atilla Altunel-İstanbul Üniversitesi.
- Prof. Dr. Aydın Ankay-Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi.
- Prof. Dr. Bilgül Ayman Güler-Ankara Üniversitesi.
- Prof. Dr. Birol Kılkış-Başkent Üniversitesi.
- Prof. Dr. Cüneyt Akalın-Arel Üniversitesi.
- Prof. Dr. Dilek Gözütok- Ankara Üniversitesi.
- Prof. Dr. Emin Gürses-Sakarya Üniversitesi.
- Prof. Dr. Ercan Enç-Mustafa Kemal Üniversitesi.
- Prof. Dr. Eren Omay-İTÜ.
- Prof. Dr. Erol Özden - Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
- Prof. Dr. Esin Ergin-İstanbul Üniversitesi.
- Prof. Dr. Haluk Eraksoy - İstanbul Üniversitesi.
- Prof. Dr. Hamit Zafer Kars-Cumhuriyet Üniversitesi.
- Prof. Dr. Hüseyin Çağrı Sağlam-Bilkent Üniversitesi.
- Prof. Dr. Korkmaz Alemdar-Gazi Üniversitesi.
- Prof. Dr. Kürşat Yıldız - Kocaeli Üniversitesi.
- Prof. Dr. İrfan Erdoğan - Gazi Üniversitesi.
- Prof. Dr. Mehmet Tomak-ODTÜ.
- Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan - Ankara Üniversitesi.
- Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu-Marmara Üniversitesi.
- Prof. Dr. Osman Şadi Yenen-İstanbul Üniversitesi.
- Prof. Dr. Ramiz Aydın-Marmara Üniversitesi.
- Prof. Dr. Remzi Demir-Ankara Üniversitesi.
- Prof. Dr. Semih Koray-Bilkent Üniversitesi.
- Prof. Dr. Sencer İmer-Hacettepe Üniversitesi.
- Prof. Dr. Serap Kuruca-İstanbul Üniversitesi.
- Prof. Dr. Sina Akşin -Ankara Üniversitesi.
- Prof. Dr. Talat Tevruz-İTÜ.
- Prof. Dr. Taner Çamsarı-Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Prof. Dr. Tijen Yeşim-Okan Üniversitesi.
- Prof. Dr. Tülin Oygür-Gazi Üniversitesi.
- Prof. Dr. Ümit Akkoyunlu.
- Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan -Ankara Üniversitesi.
- Prof. Dr. Rahmi Aksungur-Mimar Sinan Üniversitesi.
- Prof. Dr. Ahmet Kumrulu-Ankara Üniversitesi.
- Prof. Dr. Cengiz Çakır-Ege Üniversitesi.
- Prof. Dr. Ali Rıza Odabaşı - Adnan Menderes Üniversitesi.
- Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş- Erciyes Üniversitesi.
- Prof. Dr. Yüksel Şahin - Adnan Menderes Üniversitesi.
- Doç. Atakan Hatipoğlu - Adnan Menderes Üniversitesi.
- Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Şenkayas - Adnan Menderes Üniversitesi.