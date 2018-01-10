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Akademisyenlere yurt dışı imkanı tanıyan yönetmelik yayımlandı

Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen 6 yıl hizmeti olan öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere bir yıl süreyle ücretli izin verilebilecek

Akademisyenlere yurt dışı imkanı tanıyan yönetmelik yayımlandı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, YÖK'ün 7 Kasım 1983 tarihli "Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği"nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri değiştirilerek (b) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu değişiklikle, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen 6 yıl hizmeti bulunan öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir sene ücretli izin verilebilecek.

İkinci kez ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari 6 yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekecek.

Ayrıca araştırma görevlileri de üniversitede en az bir sene görev yapması şartıyla yurt dışında bir yıla kadar görevlendirilebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #araştırma görevlisi #eğitim #öğretim üyesi #Resmi Gazete #üniversite #YÖK #yükseköğretim
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