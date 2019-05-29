banner1005
Akar, Shanahan ile telefonda görüştü
Akar, Shanahan ile telefonda görüştü
Hudut zaafı eleştirilerine yanıt
Hudut zaafı eleştirilerine yanıt
Kıbrıs Rum Kesimi yeni tatbikata başladı
Kıbrıs Rum Kesimi yeni tatbikata başladı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.

Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı." açıklaması yapıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akar #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.