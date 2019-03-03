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Akar, Ağrı'daki temaslarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağrı'daki temaslarına devam ediyor. 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret eden Akar, daha sonra Ağrı esnafıyla bir araya geldi. Ağrı halkı Bakan Akar'a yoğun ilgi gösterdi.

Akar, Ağrı'daki temaslarına devam ediyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte gittiği Ağrı'da temaslarına devam etti. Akar ve beraberindeki heyet 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin Akar ve Orgeneral Güler için ayrı bir önemi vardı. İki isim de daha önce Ağrı 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görev yapmıştı.

Bakan Akar 37 yıl, Orgeneral Güler ise 27 yıl önce görev yaptığı makam odalarına yeniden oturdu, o dönem yaşadıkları bazı anıları paylaştı.

Millî Savunma Bakanı ile komutanlar Tugay komutanlığından çıktıktan sonra Ağrı esnafı ile bir araya geldi.

Ağrı halkı bölgelerine daha önce hizmet etmiş olan iki isme büyük ilgi gösterdi. Millî Savunma Bakanı ve komutanlar, esnafla tek tek el sıkıştı, sohbet etti, sorunları hakkında bilgi aldı.

İşyerlerini gezen Akar, Ağrı'dan hatıra olarak küçük bir dokuma halı aldı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #milli savunma bakanı #hulusi akar #ağrı
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