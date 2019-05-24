banner1005
EPDK'dan o haberlere yalanlama
EPDK'dan o haberlere yalanlama
Çok sayıda gözaltı var
Çok sayıda gözaltı var
Cüneyt Arkın haberlerine sert tepki
Cüneyt Arkın haberlerine sert tepki
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Akar "Anadolu Ankası Tatbikatı"nı izledi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü gözler önüne seren askeri manevralardan biri olan "Anadolu Ankası Tatbikatı" sona erdi. Tatbikatın kapanış törenine katılan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin süreceğini vurguladı.

Akar "Anadolu Ankası Tatbikatı"nı izledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ankası Tatbikatı'na katıldı. Beraberinde,  komuta kademesi de vardı.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikatta Akar, TSK personelene hitap etti.

Akar, FETÖ operasyonları hakkında konuştu, TSK'nın daha da güçlendiğinin altını çizdi.

Milli Savunma Bakanı, sınır ötesinde devam eden kara ve hava harekatları da değindi.

Konuşmanın ardından katılımcı ülkelerin temsilcilerine Akar, belgelerini verdi. Bakan ve komutanlar daha sonra tatbikata katılan uçak ve helikopterlerin tören geçişini izledi.

Tatbikatta, personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecinin denenmesi amaçlandı. Ayrıca, muharebe ortamında personel kurtarma görev kuvveti unsurları ile jet, komuta kontrol uçağı, İHA ve helikopter pilotlarının çalışabilirliği denendi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.