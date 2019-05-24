Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü gözler önüne seren askeri manevralardan biri olan "Anadolu Ankası Tatbikatı" sona erdi. Tatbikatın kapanış törenine katılan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin süreceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ankası Tatbikatı'na katıldı. Beraberinde, komuta kademesi de vardı.



Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikatta Akar, TSK personelene hitap etti.



Akar, FETÖ operasyonları hakkında konuştu, TSK'nın daha da güçlendiğinin altını çizdi.



Milli Savunma Bakanı, sınır ötesinde devam eden kara ve hava harekatları da değindi.



Konuşmanın ardından katılımcı ülkelerin temsilcilerine Akar, belgelerini verdi. Bakan ve komutanlar daha sonra tatbikata katılan uçak ve helikopterlerin tören geçişini izledi.



Tatbikatta, personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecinin denenmesi amaçlandı. Ayrıca, muharebe ortamında personel kurtarma görev kuvveti unsurları ile jet, komuta kontrol uçağı, İHA ve helikopter pilotlarının çalışabilirliği denendi.





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