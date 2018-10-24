Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Türk gemisine taciz olayına ilişkin, "Bölgede savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamakta. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Ege'de 12 mil tartışması'nda Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız. Ne yapacağımız nettir. Her şeye hazırlıklıyız.Birbirimizin haklarına tecavüz edilmemesi, anlaşmalara saygı gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması dileğimiz."



"Doğu Akdeniz'de Türk gemisine taciz yapılması durumunda bölgede savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamakta. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz.Uluslararası hukuka uygun şeilkde 16 Ekim tarihinde barbaros Hayreddin Paşa Güzelyurtta saha yapacağını tamamen barışçıl sebeplerle orada olduğunu bildirdik ama gemimiz oraya vardığında komşu ülke tarafından taciz edildi. Şuanda gemimiz bölgede araştırmalarını sürdürmektedir. Oradaki çalışmalarımıza müdahaleye asla müsade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım.

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızı herkesin bilmesini isterim."



"Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yok.

uluslararası hukuka karşı herhangi bir talebimiz hiçbir zaman olmamıştır. Komşumuzun Türkiye ile olan münasebetlerini kendi iç politika endişelerinden çıkarması yararlı olacaktır. Biz ordumuzun, Silahlı Kuvvetlerimizin öncelikle caydırıcı olması konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir şekilde bir sıcak çatışmaya dönüşmeden, meselelerin görüşmeler yoluyla, barış yöntemleriyle çözülmesinden yanayız."



"İdlib'de 15-20 kilometrelik koridorda, ağır silahlar ve radikal unsurların büyük bölümü çekildi. Ateşkes ihlalleri yüzde 90 oranında azaldı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bazı sıkıntılar yaşadık fakat şunu gördük; hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendiğimizi hissediyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometreye varan alanı teröristlerden temizledik, 3 bin radikal DEAŞ teröristi orada etkisiz hale getirildi."



"Münbiç'e yönelik Türk-Amerikan askeri unsurlarının birlikte yapacakları birleşik devriye faaliyetinin başlaması söz konusu. Bunun için ön hazırlık gerekiyor, eğitim süreci gerekiyor. Bu eğitim de 9 Ekim’de başladı. Bu süreç şu anda Gaziantep’te devam etmekte.Bu faaliyetlerin birincisi bağımsız koordine devletlerdi. Burada müşterek devriyeler söz konusu. Bu süreç Gaziantep'te devam etmekte. Eğitim sürecinin tamamlanmasını müteakip birkaç günlük hazırlıktan sonra müşterek birleşik devriyenin başlayacağını söyleyebilirim. Hiçbir şekilde terör koridoruna müsaade edilmeyecek. Hiçbir şekilde Türkiye'nin güneyine asla ve kat'a müsade etmeyeceğiz. Terör örgütünün tepesindekiler anladılar alttakiler de anlayacaklar anlamazlarsa o çukurlara gömülecekler. Münbiç'in gerçek sahibi yerel halkın kendi bölgesine dönmesi öncelik dahilinde."



"Bizim burada gerçekten iç politikamız çalışmalarımız daima haktan yana hukuktan yana doğrudan yana dürüstten yana barıştan yana. Her çalışmamızda ilkeli davranmaktayız. Bizim burada varmak istediğimiz şey konuya askeri olmaktan ziyade politik yöntemlerle barışçıl yöntemler bulmaktır. Halkını öldürmek isteyen Esad'ın yönetimden uzaklaştırılması ve Suriye için yeni anayasa yapılması. Asıl amaç bu. Bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olmaktayız. Temel gayretimiz Türkiye'nin güvenliği. Herhangi bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğimizi tekrar tekrar ifade ettik. Türkiye'nin güvenliğini, milletimizin rahatını, huzurunu tehdit edecek, risk ve tehdit teşkil edecek herhangi bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz."



"Asil Türk milleti sadece savaşmakla kalmadı ve oradaki masum isnanların korunması dahil çok ciddi çalışmalarda bulundu. Afrin'de benzer şekilde faaliyetlerimiz oradaki halkın rahatı ve huzuru için. Bunların devamı için gerekli teşviği ve desteği sağlıyoruz. Bütün faaliyetler devam ediyor. Ancak hala bazı sıkıntılarımız var. Uluslararası kurum ve kuruluşlar bazı sözlerini yerine getiriyor ve bu yükte Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine kalıyor. "



Bedelli Askerlik açıklaması



"Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdi. Bunlardan dekontlarını şubelere teslim eden sayısı 377 bin 410 kişi. Bizim tahminlerimiz zaten 400 bin civarlarındaydı. Şu anda normal seyir takip ediyor. Son aldığımız bilgilere göre askerlik şubelerinde bir sıkışıklık olduğunu bilgisini aldık. Arkadaşlarımz 24 saat boyunca çalışacak ve 3 Kasım'dan önce bütün kayıtları alacağız. Bu konuda arkadaşlarımıza talimatı verdik.

Yeni bir askerlik sistemi için çalışma içindeyiz. Çalışmamız çok kısa bir süre sonra sona erecek. Bu, askerlik hizmetinin yapılmasının optimal bir çözümü olacak. Meslek gruplarının çalışmalarını olumsuz etkilememek için hem askerlik hizmetlerini yapabilsinler, hem de mesleklerini devam ettirsinler. Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Örneğin yurtdışında çalışan bir aklademisyen askerlik hizmetini yapmak istiyorsa biz bunu tatil dönemine denk getirelim ve aksamasın istiyoruz."



Uzman Çavuşlar Özlük Hakkı



"Uzman Erbaşlarımızın karşılığını maddi olarak vermemiz mümkün değil. Biz elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde en etkin şekilde bunun karşılığını sağlamaya çalışıyoruz. Konutlardan faydalanma olanakları yükseltildi. Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş konusunda hem kontenjanlar hem geçiş oranları yükseltildi. Uzman erbaşlarımız içinde imkanlar ölçüsünde ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Uzman erbaşların orduevi ve misafirhane ihtiyacı konusundaki çalışmalarımız son aşamaya geldi, özellikle Ankara bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde inşAllah bunun hizmete açılmasını hep birlikte göreceğiz."