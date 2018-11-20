Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu. Akar, Türkiye'nin Suudi Arabistan Konsolosluğu'nu dinlemesinin söz konusu olmadığını söyledi. "Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor mu? " sorusuna da Akar, "Batı bizi itiyor" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada'da BBC'nin Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sorularını yanıtladı. Akar'a "Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun dinlenip dinlenmediği" sorusu yöneltildi.



"Türkiye Kaçıkçı olayında Muhammet Bin Selman'ı suçluyor mu?" Bu soruya Akar, "olaylar ve deliller inceleniyor" yanıtını verdi.



Akar'a Türkiye'de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğu, buna rağmen Türkiye'nin Kaşıkçı olayında samimi olup olmadığı soruldu. Akar, "savcılığa gidin bilgi alın" dedi.



Bakan, Türkiye Batı'dan kopuyor mu? sorusuna da yanıt verdi.



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