Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Batman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin ailesini ziyaret etti. Terör örgütüne tepki gösteren Akar, "İster tırlarla, ister vagonlarla, silah, mühimmat versinler, bunun bir sonu olmadığını teröristlerin başındakiler anladı, aşağıdakiler de anlayacak." dedi.

Şehit ailesini ziyaret etti, terörle mücadele mesajı vardı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Bakan Akar ve komutanlar, asker üniforması giyen şehidin babası Ömer ve kardeşi Ayhan İnce ile yakınlarına başsağlığı diledi.



Okunan duaların ardından konuşan Akar, PKK'nın batılı devletlerden aldığı desteğe dikkat çekti.



Bakan Akar konuşmasında, Amerika'nın verdiği silahların da PKK'yı kurtaramayacağı söyledi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin Münbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlara ilişkin, "Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor." dedi.



Bakan Akar, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Akar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin Münbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirmesinin hatırlatılması üzerine, şunları ifade etti:



"Gerekli değerlendirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Çalışmalar büyük bir hızla ve kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor."



