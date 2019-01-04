Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terör koridoru hayal edenler varsa, bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve diğer yetkililerle, Arifiye’deki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde denetleme ve incelemelerde bulundu.



Fabrika Müdürü Albay Ferit Yüksel’den çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra yemekhanede işçilerle birlikte karavanadan yemek yedi.



Yemeğin ardından işçilere hitap eden Bakan Akar, sözlerine, yapılan önemli çalışmalar dolayısıyla işçileri tebrik ederek başladı.



İşçilerin aynı azim ve kararlılıkla çalışarak dün olduğu gibi bundan sonra da ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlayacağına yönelik inancını dile getiren Bakan Akar, savunma sanayiinde yerlileşme ve millileşme oranının yüzde 68’lere ulaştığına dikkati çekti. Bu konudaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, Sakarya bölgesinin savunma sanayinin merkezi olacağını, bununla ilgili kararların alındığını, bunun ilk somut göstergesinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karasu’da yapılacak fabrikanın temelini atmasıyla oluşacağını belirtti.



Belirlenen hedeflere ulaşma konusunda alışılmış kalıpların dışına çıkılarak kamu tecrübesi ile özel sektörün bir araya getirilmesinin önemine işaret eden Bakan Akar, bunun stratejik bir tercih olduğunu, Türkiye’nin savunma sanayi alanında geride kalmaması için özel sektörün hızından faydalanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“19 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı kararı çıktı, karar çerçevesinde faaliyetler başladı. Bunun adı işletme hakkının devredilmesi. Burada satmak yok. Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak, teknolojiyle bağlantısını hızlandırmak, fabrikamızı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale gelmek. Yurt içi ve yurt dışında teknolojik potansiyelden azami ve sürate istifade edilmesini sağlamak. Fabrika arazisi, arazide bulunan her türlü taşınmaz ile üretim ve bakım onarımda kullanılan her türlü ekipmanın mülkiyeti devlette olacak. Buradaki yapılan şey işletme hakkının devridir. İşletmeyi devralacak firma bu süreç içinde fabrikanın yeteneklerini korumak mecburiyetinde. Fabrikanın sahip olduğu yetenekleri koruyacak, fabrikaya yeni yetenekler kazandıracak. Bunların tamamı da Millî Savunma Bakanlığının kontrolünde ilgili firma tarafından yapılacak. Fabrikada üretilen ürünlerin özel sektörün dinamizmi ile bağlantılarından faydalanılarak dost ve müttefik ülkelere satılacak, Ar-Ge konusunda da asla geri gidilmeyecek, daha fazla yatırımla ileri gidilecek.”



Ayrıca “Bütün yapılanlarda saklı, gizli bir şey yok, olmayacak” diyen Bakan Akar, tüm gelişmelerin şeffaf, açık olacağını belirtti.

İşçilerin alınterinin, son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “Özlük haklarında herhangi bir şekilde geri gitme yok. Bunun savunucusu biziz, bunun avukatlığını biz yapacağız. Bununla ilgili yapmamız gereken neyse herkesle, her şekilde görüşmek suretiyle bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Herhangi bir kayba göz yummamız söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.



Sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Bakan Akar, “Bu konuda Millî Savunma Bakanı ve Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa bunları yerine getirmek için her türlü hassasiyeti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu bizim en öncelikli işlerimizden biri” dedi.



Geçiş süresince herkesle konuşulacağını, herkesin değerlendirmesinin alınacağını ifade eden Akar, “Kimsenin herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamaması için her türlü özen gösterilecek. Bu konuda arkadaşlarımıza her türlü emir verildi.” diye konuştu.



Bakan Akar, yaşanan süreçte yapılmak istenen provokasyonlara karşı itidal ve aklıselimle davranarak önemli bir duruş sergileyen tüm işçilere teşekkür ederek, “Siz ülkenin, milletin menfaatini, Silahlı Kuvvetlerin yararını düşünerek son derece asil bir çizgiyi takip ettiniz.” diye konuştu.



İşçilerin akıllarındaki her türlü soruyu iletebileceğini vurgulayan Bakan Akar, “Vatan ve millet duygusuyla işler yapıldı, kimse gelip de bize, size millilikten filan bahsetmesin. Çünkü biz gerçekten milliyiz, gerçekten yerliyiz, elimizden gelen neyse bunu da vatanımız, milletimiz için yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.



Terörle mücadelede ”girilemez” denilen yerlere girerek, “çıkılamaz” denilen yerlere çıkarak önemli başarılar sağlandığını vurgulayan Bakan Akar, terörle mücadele faaliyetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ettiğini söyledi.



Türkiye’nin güneyinde, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde herhangi bir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceklerini belirten Bakan Akar, “Bunu hayal edenler varsa bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun yapılmasının imkân ve ihtimali yok. ‘Ne yaparsınız?’, ölürüz. “Ölürsek şehit, kalırsak gazi!” olmak için çıktık bu yola. Mücadelemiz ister ülkemizin doğu ve güneydoğusunda isterse Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. İnşallah milletimizle tek vücut olarak çalışmalarımızı sürdürecek ve bu terör belasından kurtulacağız, amacımız bu.” ifadelerini kullandı.



Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Sakarya Valiliğini de ziyaret etti.