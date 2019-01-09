Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı. Akar, ABD'li heyete, TSK'nın Kürtlerler değil teröristlere mücadele ettiğini ve PKK'nın bölgeden bir an önce çıkarılmasını gerektiğini söyledi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Millî Savunma Bakanlığı'nda kabul etti.



Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.



Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Görüşmede Bakan Akar, ABD'li heyete net açıklamalarda bulundu. TSK'nın Kürtlerle değil, PKK ve IŞİD ile mücadele ettiğini vurguladı.



Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduklarını belirten Akar, Menbiç yol haritasına da değindi. Yol haritasının süratle tamamlanarak PKK'nın bölgeden çıkarılmasını istedi.



Görüşmeye ilişkin bir açıklama da ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. Görüşmede, Menbiç yol haritasının ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konularının ele alındığı belirtildi.





ulusal.com.tr





