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Akar'dan ABD'ye 'Güvenli Bölge' mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü.

Akar'dan ABD'ye 'Güvenli Bölge' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından, "Akar, görüşmede Türkiye'nin ABD'den beklentisinin, terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması olduğunu ifade etti." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Görüşmede, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak 'Güvenli Bölge'yi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #hulusi akar #milli savunma bakanı
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