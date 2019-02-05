"Güç Birliği Zirvesi 2019" toplantısında yerli ve milli sanayi vurgusu ön plana çıktı. Zirveye katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "dışarından silah alımında açık ve kapalı ambargolar var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sanayide daha çok yerlilik ve millik istedi. Silah saniyinde dışarıya bağlılığın sona ermesi için daha çok çalışılması gerektiğini vurguladı.



Hulusi Akar, ASELSAN tarafından düzenlenen "Güç Birliği Zirvesi 2019"a katıldı. Akar, savunma sanayide Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları anlattı, ambargo vurgusu dikkat çekti.



Bakan, savunma sanayinin ülke güvenliğiyle paralel olduğunu söyledi.



Türkiye yerli sanayide hızla gelişiyor. Bakan rakamlar verdi.





ulusal.com.tr

