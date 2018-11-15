banner999
Afrin'de güvenlik özel harekata emanet
Afrin'de güvenlik özel harekata emanet
ABD ambargosuna ticari yanıt
ABD ambargosuna ticari yanıt
Abdullah Karacan'ın vurulma anı ortaya çıktı
Abdullah Karacan'ın vurulma anı ortaya çıktı
Hakeme
Hakeme "taş, kağıt, makas" cezası

Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili bilgi verdi. Yer ve tarih haftaya belli olacak. Akar, toplam müracaatın 634 bin 415 olduğunu açıkladı. Bedelli askerlik için 37 ayrı celp dönemi ilan edilecek. Eğitimler 48 ilde yapılacak.

Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birliğinin yeri ve katılma tarihi belli olmayanların beklediği açıklamayı yaptı. Celp dönemleri ve yerler haftaya açıklanacak. Son celp 7 Şubat 2020'de olacak.

Şu ana kadar 3 celp ilan edildi ve toplamda 67 bin 519 yükümlü 21 günlük askere alındı. Geride askerlik bekleyen ise yaklaşık 600 bin bedelli var. Bakan Akar bu nedenle 37 ayrı celp açılacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı bedelli askerlik yapılacak birliklerin de belirlendiğini söyledi.

Akar'ın gündeminde Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza da vardı. Soruşturmada son aşamaya gelindiğini belirtti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #bedelli askerlik #hulusi akar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.