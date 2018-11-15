Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili bilgi verdi. Yer ve tarih haftaya belli olacak. Akar, toplam müracaatın 634 bin 415 olduğunu açıkladı. Bedelli askerlik için 37 ayrı celp dönemi ilan edilecek. Eğitimler 48 ilde yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birliğinin yeri ve katılma tarihi belli olmayanların beklediği açıklamayı yaptı. Celp dönemleri ve yerler haftaya açıklanacak. Son celp 7 Şubat 2020'de olacak.



Şu ana kadar 3 celp ilan edildi ve toplamda 67 bin 519 yükümlü 21 günlük askere alındı. Geride askerlik bekleyen ise yaklaşık 600 bin bedelli var. Bakan Akar bu nedenle 37 ayrı celp açılacağını söyledi.



Milli Savunma Bakanı bedelli askerlik yapılacak birliklerin de belirlendiğini söyledi.



Akar'ın gündeminde Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza da vardı. Soruşturmada son aşamaya gelindiğini belirtti.



ulusal.com.tr

