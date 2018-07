Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, yurt içindeki ilk ziyaretlerini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile yurt içindeki ilk ziyaretini sınır birliklerine yaptı. Bakan Akar ve komutanlar, dün akşam saatlerinde uçakla Hakkari'ye geldi.



Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndan 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar, harekat merkezinde teröristle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi aldı, direktifler verdi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları daha sonra askeri helikopterlerle, teröristlerce "girilemez" olarak nitelendirilen Çukurca'daki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.



Yoğun operasyonların ardından temizlenen bölgedeki faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğüse çarpışarak büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için yaptırılan anıtı da ziyaret etti.



"Bizim amacımız..."

Üs bölgesinde görevli Mehmetçik'le bir araya gelen Akar, Milli Savunma Bakanlığı görevine atandığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde de değişikliklerin olduğunu hatırlattı. "Yeni görevlerimize yönelik kutlamayı burada Dağbaşı'nda sizlerle birlikte yapalım istedik" diyen Akar, Mehmetçik'in bölgede çok önemli görevleri yerine getirdiğini vurguladı.



Yapılanların her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Akar, güvenlik güçlerinin vatan topraklarının teröristlerden temizlenmesi için azim ve kararlılıkla çalıştığını belirtti.

Terörle mücadeleye yönelik başlatılan yeni safha kapsamında önemli başarıların kazanıldığını ifade eden Akar, "Geçmiş yıllarda bu bölgelerde teröristler vardı. Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, takibe devam ediyoruz. Gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir." dedi.

Bakan Akar, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını belirterek, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak konusunda en ufak taviz verilmeyeceğini de vurguladı.

Askerlerden her zaman tetikte olmalarını isteyen Akar, "Bizim amacımız, herbirinizin vatan görevini, hakkı, namusu, şerefiyle yaptıktan sonra sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı sağlamaktır. Biz, komutanlarınız hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, verdiği örneklerle görev sırasında dikkatli olmanın önemine değindi.



Konuşma sonrasında Bakan Akar ve komutanlar, beraberinde getirdikleri ev yapımı kekleri askerlerle birlikte yedi. Kekleri kesen Akar, üs bölgesi personeli ve komutanlara elleriyle ikram etti.



Duygulandıran telefon görüşmesi

Bakan Akar, üs bölgesinde görevli bazı askerlerin aileleriyle de telefonla görüştü. Dağbaşı Üs Bölgesi Komutanı Binbaşı Ersoy Eray'ın eşiyle konuşan Bakan Akar, ailenin iki çocuğunun eğitimlerini sordu. Çocukları başarılarından dolayı tebrik eden Akar, "Babaları burada vatan ve millet için çok üstün şeyler yapıyorlar" diye konuştu. Telefon görüşmesi sırasında gözleri dolan Akar, Mehmetçiklerin ailelerinin de büyük fedakarlıklar yaptığını belirtti.



Bir erin de eşi ve 4 yaşındaki Umut isimli oğluyla telefonda görüşen Akar, küçük çocuğa babasının selamını iletti. Babasının Umut'u çok sevdiğini aktaran Akar, "Baban bir kahraman. Vatan, millet için çok büyük işler yapıyor" diye konuştu. Erin eşiyle de görüşen Akar, "Kahraman, fedakar bir eşin var. Burada vatan ve millet için büyük fedakarlıklar, kahramanlıklar yapıyor. İnşallah sağ salim dönünce birlikte olacaksınız ve vatana, millete hizmet etmenin verdiği gururla yaşayacaksınız." diye konuştu.

İnceleme ve denetlemelerin ardından Bakan Akar ve komutanlar, helikopterlerle Hakkari merkeze geldi. Buradan Valiliğe geçen Akar ve beraberindekiler, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile görüştü.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ziyaretlerinin ardından geceyi Hakkari'de geçirdi.