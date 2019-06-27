Akar: Doğu Akdeniz'de haklarımızdan taviz verilmeyecek

Brüksel'deki NATO karargahında gündem S-400 ve Doğu Akdeniz oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikan ve Yunan mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerde S-400 alımı ve Doğu Akdeniz konusunda kararlılık vurgulandı.

S-400 alımı konusunda taviz vermeyen Türkiye, Doğu Akdeniz'de de kararlı adımlar atarken, bölgede etkin olan aktörler, NATO karargahında bir araya geldi.



S-400 ve Doğu Akdeniz, Brüksel'deki NATO toplantılarının ana gündem maddeleri oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları ile bire bir görüşmeler yaptı.



Amerika, Brüksel'deki görüşmelerde de S-400 alımı konusundaki tutumunu korudu.



NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Amerika Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Türkiye'yi ekonomi üzerinden tehdit etti. Bakan Akar'a, S-400 alımının "F-35 programına ve ekonomiye zarar vereceğini" söyledi.



Bakan Akar ise, sistemin alınması konsunda geri adım atılmayacağının altını çizdi.



İkili görüşme ile ilgili, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Görüşmelerde Türkiye ve Amerika arasındaki diyaloğun sürdürülmesine vurgu yapıldığı, F-35 ve diğer ikili güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.



Doğu Akdeniz konusundaki kararlı tutum ise, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'e bir kez daha vurgulandı.



Esper ile görüşmesinden sonra, Apostolakis'le bir araya gelen Akar, Ege Denizi ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini vurguladı.



ulusal.com.tr