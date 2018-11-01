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Akar duyurdu! Tek tip askerlik gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek. Bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkarıp bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." dedi

Akar duyurdu! Tek tip askerlik gelecek
Akar: "Münbiç'te yapılması gerekenlerden bir aşama daha geçildi. Sabırla bu ilişkiyi sürdürüyoruz, bunun sonuçlarının alınmasını bekliyoruz."

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