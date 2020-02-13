Akar'ın NATO'daki temasları

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları 2 günlüğüne Brüksel'de bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etti. Akar, toplantı kapsamında oturumlara katılmanın yanı sıra mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler yaptı.

Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Akar-Esper görüşmesinde İdlib'deki son gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı, Yunan mevkidaşıyla da bir araya geldi. Atina'da gerçekleşecek olan görüşme için mutabık kalındığı, bununla birlikte diyalog kanallarının açık tutulması konusunda fikir birliğine varıldı.

Akar, daha sonra Ukrayna, İtalya ve Polonya mevkidaşlarıyla da görüştü.



ulusal.com.tr