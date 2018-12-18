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'Teröristler kazdıkları çukurlara gömülecek'
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Akar: Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Akar, "Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir." dedi

Akar: Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’dan itibaren, FETÖ nedeniyle, TSK’dan 150 general/amiral, 7 bin 595 subay olmak üzere toplam 15 bin 154 personelin ihraç edildiğini belirten Akar, "FETÖ bağlantılı son personel de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinden temizleninceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." şeklinde konuştu.

"Teröristler kazdıkları çukurlara gömülecek"
Akar, "ABD tarafından PKK/YPG’nin Münbiç’ten çıkarılacağına dair sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütünün Münbiç’te çukurlar kazdığı, mevziler hazırladığı tespit edilmiştir. Verilen taahhütlere uyulmadığı, sözler tutulmadığı takdirde, diğer bölgelerde olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecektir." dedi.





 

Etiketler; #milli savunma bakanı #hulusi akar #Sincar
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