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Akar: Sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Amerika ile güvenli bölge çalışmalarında süreç yavaş işliyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, kara devriyelerinin safha safha ilerleyeceğini söyledi, Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan üs bölgeleri ile ilgili bilgi verdi. Oyalama sürecinin devam etmesi halinde Türkiye'nin planlarının hazır olduğuna dikkat çeken Akar "Harekâtı her mevsimde her şartta yaparız" dedi.

Akar: Sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Türkiye, güvenli bölge konusunda Amerika'ya iki hafta süre tanıdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada Amerika ile işleyten sürece ilişkin bilgi verdi. Amerika'nın çalışmalarda "gönülsüz" olduğunu söyledi. "Menbiç'i de Rakka'yı da unutmadık" dedi.

Akar Türkiye gazetesine konuştu. Milli Savunma Bakanı, Fırat'ın doğusuna üs bölgeleri geleceğini duyurdu.

Akar üslerin Irak'ın Kuzeyindekilere benzer olacağını söyledi. Peki süreç Amerika ile birlikte işlemezse? Akar, "Türkiye hazır" dedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #milli savunma bakanı #hulusi akar
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