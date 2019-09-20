Amerika ile güvenli bölge çalışmalarında süreç yavaş işliyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, kara devriyelerinin safha safha ilerleyeceğini söyledi, Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan üs bölgeleri ile ilgili bilgi verdi. Oyalama sürecinin devam etmesi halinde Türkiye'nin planlarının hazır olduğuna dikkat çeken Akar "Harekâtı her mevsimde her şartta yaparız" dedi.

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