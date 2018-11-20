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Akar ve Fidan Şoygu ile Suriye'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Soçi mutabakatı sonrası İdlib'deki son durumu ele aldı.

Akar ve Fidan Şoygu ile Suriye'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. 

Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.

Akar ve Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın Soçi kentine hareket etti.

Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Soçi'de imzalanan mutabakatın ardından İdlib'deki son durumun da ele alındığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hulusi akar #hakan fidan #rusya #idlib #soçi
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