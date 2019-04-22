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Akar ve kuvvet komutanları şehit çocuklarını ağırladı

Milli Savunma Bakanlığı'nda çocuk cıvıltıları yankılandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK'nın komuta kademesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit çocuklarıyla bir araya geldi.

Akar ve kuvvet komutanları şehit çocuklarını ağırladı

Hem keyifli hem hüzünlü anlar yaşandı...

Şehit çocukları  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'ndaydı. 

Çocukları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz karşıladı. 

Akar ve komutanlar ile çocuklar arasında keyifli diyaloglar yaşandı.

Bazı minikler ise haylazlık peşindeydi. O keyifli anlar ise kameralara böyle yansıdı. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #hulusi akar
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