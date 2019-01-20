banner1002
Üreticiler çıkış yolunu Trabzon'da tartıştı
Üreticiler çıkış yolunu Trabzon'da tartıştı
İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama
İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama
10 Bin liralık dizüstü bilgisayar yerine...
10 Bin liralık dizüstü bilgisayar yerine...
'Türk Silahlı Kuvvetleri daima hazır'
'Türk Silahlı Kuvvetleri daima hazır'

Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hatay'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolara hitaben, "Afrin’de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak." dedi.

Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hatay'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolarla Hatay'da bir araya geldi.

Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi. 

Erdoğan konuşmasında, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, şunları söyledi:
"Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle mücadeleyi sürdürmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarda unutulmaz bir yeri olacağını söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #hulusi akar #Milli Savunma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.