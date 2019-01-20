Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolara hitaben, "Afrin’de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolarla Hatay'da bir araya geldi.



Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi.



Erdoğan konuşmasında, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, şunları söyledi:

"Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle mücadeleyi sürdürmektedir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarda unutulmaz bir yeri olacağını söyledi.

