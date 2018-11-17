PKK'ya tırlar dolusu silah veren Amerika'ya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sert tepki gösterdi. Akar, "ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.

Amerika'yı uyardı, "YPG ile ilişkinize son verin" dedi. Bu açıklamaları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.



Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’na katılmak için gittiği Kanada'da önemli açıklamalar yaptı. ABD’li senatörlerle bir araya gelen Akar, bu fotoğrafları "Kabul edilemez" olarak yorumladı.



Akar, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile terör örgütü üyelerinin iadesi konusuna da değindi. Örgüte ait, Amerika'ya 85 klasör ve sayısız belgenin gönderildiği anımsattı. Akar, ilave bilgiye ihtiyaç olması durumunda paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.



Bakan, Halifax kentinde Çanakkale Anıtı'nı da ziyaret etti.



ulusal.com.tr