Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor!

Benzine gelen 97 kuruşluk indirimin ardından gözler motorine çevrilmişti. Oradan da araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Motorine gece yarısından itibaren 97 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

Sude İnak Sude İnak
Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor!
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Benzin ve motorin fiyatları herkesi ilgilendiriyor. Sürekli değişen fiyatlar araç sahiplerinin akaryakıt almasını ya hızlandırıyor ya geciktiriyor. Ulaşımdan gıdaya kadar her fiyatı etkileyen akaryakıt fiyatları bu geceden itibaren bir kez daha değişecek. Vatandaşlar benzinin ardından motorine gelecek indirim haberine kilitlenmişti. Beklenen haber geldi. Yeni indirimle beraber yarın sabah itibarıyla depolar doldurulacak.

İNDİRİM SIRASI MOTORİNDE

Geçen benzine gelen zam haberinin ardından dün de indirime gidilmişti. 97 kuruşluk indirim araç sahiplerini sevindirirken depolar bir kez daha doldurulmuştu. Benzinin ardından dizel araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Yarın itibarıyla motorinde 97 kuruşluk indirim bekleniyor.

DEĞİŞKENLİK DEVAM EDİYOR

Dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeler akaryakıt fiyatlarındaki değişimi hızlandırıyor. Brent petrol ve dövizdeki kıpırdanmalarla birlikte önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları tekrardan yenilenebilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstasyonlardaki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 44.22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 42.1 satılıyor.

Benzin Ankara'da 42 lira 45 kuruşa satılırken İzmir'de ise 42 lira 85 kuruşa satılıyor.

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