Akaryakıt kaçakçılığına darbe: 2 şüpheli yakalandı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla akaryakıt getiren şüphelilere yönelik titiz bir operasyon gerçekleştirdi. İlçedeki bir adrese düzenlenen baskında, bir evin bitişiğine yapılan eklentide 2 bin 463 litre kaçak akaryakıt ve bir elektrikli yakıt aktarım ünitesi ele geçirildi.
Operasyonda, kaçakçılıkla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı