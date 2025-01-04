Akaryakıt kaçakçılığına darbe: 2 şüpheli yakalandı

Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla akaryakıt getiren şüphelilere yönelik titiz bir operasyon gerçekleştirdi. İlçedeki bir adrese düzenlenen baskında, bir evin bitişiğine yapılan eklentide 2 bin 463 litre kaçak akaryakıt ve bir elektrikli yakıt aktarım ünitesi ele geçirildi.

Operasyonda, kaçakçılıkla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.