Akaryakıtta büyük indirim: 22 Ekim'de benzin ve motorin fiyatları düşüyor!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarının da sürekli olarak değişmesine yol açıyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim var mı?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Akaryakıtta büyük indirim: 22 Ekim'de benzin ve motorin fiyatları düşüyor!
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22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde, benzin fiyatlarında 1,87 TL; motorin fiyatlarında ise 1,65 TL indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 44.00 TL, benzinin litre fiyatı ise ortalama 45.09 TL'den satılıyor. Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir değişim oranına göre hesaplanıyor ve rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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