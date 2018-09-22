banner988
Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi
Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi
Türk çayı en çok o ülkeye satıldı
Türk çayı en çok o ülkeye satıldı
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı

Akçakale Belediye Başkanına saldırıya ilişkin flaş gelişme!

Şanlıurfa'nın Akçakele Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bulunduğu araca yönelik saldırı olayına karışanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Akçakale Belediye Başkanına saldırıya ilişkin flaş gelişme!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bulunduğu araca yönelik saldırıya ilişkin yakalanan 11 kişi tutuklandı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyip oradan ayrıldığı sırada Ayhan'ın aracına silahlı saldırıda bulunan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Güneren Mahalle Muhtarı Halit A'nın da bulunduğu 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

19 Eylül Çarşamba günü, Ayhan ile beraberindekiler, belediyenin yaptığı çalışmaları inceledikten sonra mahalleden ayrılmak üzereyken aracının önünü bir grup araçlarla kesen ve araçlardan inen kişiler, Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırmıştı. Korumaların müdahale ettiği olay sırasında Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araç, bölgeden uzaklaştırılarak zarar görmesi önlenmişti. Olayın ardından 11 kişi gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #akçakale #belediye başkanı saldırı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.