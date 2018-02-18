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Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
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Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde nöbet değişimine giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp devrildi. 

Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2'si, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, 2'si ise suya kapılarak, kayboldu.

Olay, dün gece, Suriye sınırındaki Akçakale- Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar deresinde meydana geldi. 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı 4’üncü bölükten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu'na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Askerlerden 2'si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2'si de sel suyuna kapılıp, gözden kayboldu. Askerlerin nöbet değişimine gelmemesi üzerine arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı. Arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #suriye #akçakale
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