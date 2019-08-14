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Akçakale'ye zırhlı araç sevkiyatı sürüyor

ABD ve Türk yetkililerinin Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları sürerken sınıra sevkiyat devam etti. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, zırhlı araç konvoyu gönderildi.

Akçakale'ye zırhlı araç sevkiyatı sürüyor

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

ABD ve Türk askeri yetkililerinin Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları sürerken, Türk Ordusu da bir yandan yığınak yapmaya devam etti. 

Akçakale’ye, gece saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa yönünden ilçeye giden zırhlı araçların, Akçakale’nin Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #abd #şanlıurfa
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