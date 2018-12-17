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Akçakaleliler Ulusal Kanal'a konuştu

PKK/PYD geceleri tünel kazıyor, dinamit patlatıyor. Patlama seslerinin şehrin her tarafından duyulmasının yarattığı tedirginlikten biran önce kurtulmak isteyen sınır hattında yaşayan insanlar huzuru bekliyor. Fırat'ın doğusuna askeri harekatın ne zaman olacağı konuşulurken yaklaşık 500 km'yi bulan sınır hattındaki ilçelerimizde halk ne düşünüyor?

Akçakaleliler Ulusal Kanal'a konuştu

Harekatın başlangıç noktası olabileceği konuşulan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin karşısında bulunan Akçakale'de yurttaşlar harekatın biran önce başlamasını istiyor. 

Öncül Pınar köyünden Mehmet Sökmen Suriye tarafında yaşayan akrabalarının çocuklarını PKK/PYD'nin zorla silah altına aldığını anlattı. 

Çiftçilik yapan Mehmet Ali Nogay, harekatın başarısı için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da anlaşmak gerektiğini düşünüyor. 

Emine Teyze ise kınalı kuzuları dört gözle bekliyor. 

Baskıdan ve savaştan en çok zararı göre esnaf. Osman Uğur Avşar da PKK/PYD'nin Tel Abyad'dan temizlenerek gümrük kapısının açılmasını istiyor. 



HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #pyd
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