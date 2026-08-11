Akçakoca açıklarında hareketli saatler! Karadeniz'de şüpheli İHA alarmı

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Çınar Plajı açıklarında insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen şüpheli bir cisim tespit edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Akçakoca açıklarında hareketli saatler! Karadeniz'de şüpheli İHA alarmı
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Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Harekat Merkezi ve uzman ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

SAS personeli emniyetli bölgede kontrol altına aldı

Düzce Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, ihbarın ardından olay yerine sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Su Altı Savunma (SAS) komandolarının şüpheli cismi emniyetli bir alana çekerek kontrol altına aldığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, yapılan teknik incelemelerin tamamlandığı belirtilerek "Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış olup, kamuoyunun endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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