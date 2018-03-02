MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek. Buradaki köyler gerçek sahiplerine teslim edilecek." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek. Buradaki köyler gerçek sahiplerine teslim edilecek." dedi.



Sarıgöl Bağ Sulama Birliğini ziyaret eden Akçay, yaptığı konuşmada, Afşar Barajı'ndan kapalı sisteme geçilmesi için çalışma başlatıldığını, bu sayede Sarıgöl ve Alaşehir'deki 160 bin dekar alanın damlama sulamaya kavuşacağını söyledi.



TSK'nin Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Akçay, şöyle konuştu:

"Afrin'e ilk defa müdahale edilmiyor. Türkiye, işgal altındayken Afrin'de Fransızlar vardı. 97 yıl önce de 1921 yılında Afrin'e girildi. Türkiye, Suriye'nin Afrin şehrine terör koridoru oluşturulduğu için müdahale etti çünkü o bölgeden bize tehdit var. O yüzden doğru bir karardı.



Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek. Buradaki köyler gerçek sahiplerine teslim edilecek. Türkiye, bölgede yaşayanlara huzur verecek. Şehit olan kahraman askerlerimizi rahmetle anıyorum."