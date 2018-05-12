Başbakan Yardımcısı Akdağ, vatandaşların, aşı takvimine alınan 13 aşıyı hiçbir endişeye kapılmadan çocuklarına yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, vatandaşların, aşı takvimine alınan 13 aşıyı hiçbir endişeye kapılmadan çocuklarına yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Aşı önemli bir konu. Aşıyla önlenebilir hastalıklarla binlerce, on binlerce çocuğun hayatı kurtuluyor. Yani çocuklar hastalıklara yakalanıp ölmüyorlar ya da hastalıklardan dolayı belli engellilikler gelişmemiş oluyor. Dolayısıyla aşı konusunu gerçekten önemsemeliyiz." dedi.



"Alarma geçeceğimiz herhangi bir durum, falan yok"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ şunları söyledi:

"Türkiye'de gerçekten vatandaşımızın çocuklarını aşılatma oranları bugün Avrupa'dan da yüksek. Avrupa'nın bazı ülkelerinde, ABD'de birtakım gereksiz dedikodular bazı aşılar konusunda bir kısım vatandaşların tereddütlerine yol açtı. Gereksiz dedikodu, diyelim ki herhangi bir aşının herhangi bir alakası olmayan bir duruma sebep olduğu gibi bir dedikodu. Bilimsel olarak ispatlanmamış olan, hiçbir delili olmayan... Bu neye yol açtı? Mesela diyelim ki kızamık salgınları görülmeye başlandı Avrupa'da, Amerika'da. Tamamen kökü kurutulmamıştı ama artık hemen hemen görülmüyordu. Türkiye bu hususta oldukça iyi. Türkiye'de hala vatandaşlarımız çocuklarını koruma konusunda hassasiyetlerini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla alarma geçeceğimiz herhangi bir durum, falan yok."

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Dünya Bankası'nın, Türkiye'de iş yapma kolaylığı açısından nerede olduğunu gösteren 2017 Ekim sonunda açıklanan raporda, Türkiye 60. sırada. 2018 yılının Ekim ayında yayınlanacak raporda, Türkiye'nin 30'lu bir sıraya yükseleceğini tahmin ediyoruz. Çok ciddi çalıştık. 2019 için de 20'li bir rakamı hedefliyoruz, buna inşallah ulaşacağız." ifadelerini kullandı.